Stadion Birkenwiese öffnet wieder für die Zuschauer

Der FC Dornbirn freut sich auf zahlreiche Zuschauer bei der letzten Heimpartie.

Dornbirn. Beim letzten Heimspiel des FC Dornbirn in der aktuellen Saison der 2. Liga gegen den Floridsdorfer AC sind – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung – 1.140 Zuschauer auf der Birkenwiese erlaubt. „Um möglichst viele Fans im Stadion begrüßen zu dürfen, ist der Eintritt frei. Ermöglicht wird der freie Eintritt für alle Fans durch die großartige Unterstützung unserer beiden Partner Mohrenbrauerei und VKW“, erklärt FCD-Sportvorstand Peter Handle.

Alle Fans, die am kommenden Sonntag das Spiel im Stadion verfolgen möchten, müssen folgende Dinge beachten: Auch wenn der Eintritt frei ist, braucht jede Person eine Eintrittskarte, diese können im Vorfeld im Mohren-Lädele und an der Tageskassa am Spieltag abgeholt werden. Es gilt die 3G-Regel – jede Person muss getestet (negativer Corona-Antigentest innerhalb von 48 Stunden vor Spielbeginn), geimpft (Impfnachweis für den ersten Stich 3 Wochen vor Spielbeginn) oder genesen (Nachweis über eine positive Testung auf Antikörper) sein. Es gilt FFP-2 Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstandsregeln im Stadion.