Stadion Birkenwiese erhielt das Zweitliga-Siegel

Das Stadion Birkenwiese ist in die Jahre gekommen, aber nach der Kommissionierung seitens der Bundesliga durch Alexander Schwärzler ist die Sportstätte für die 2. Liga tauglich und erfüllt alle erforderlichen A-Kriterien.

Das ergab die Begutachtung vom Vorarlberger Alexander Schwärzler, der für das Thema Sicherheit, Infrastruktur und Fans zuständig ist. Zusammen mit den beiden FC Dornbirn Geschäftsführern Andreas Genser und Peter Handle hatte Alexander Schwärzler sämtliche erforderliche Gebäude, Spielfeld mit Flutlicht, Tribüne, Kabinen, Wirtschaftskiosk, Pressetribüne und Räume im inneren des Stadions begutachtet und keine Beanstandungen mitgeteilt. Vorbildlich sieht Schwärzler vor allem auch, dass die Wege der gesamten Stehplatztribüne derzeit mit einem neuen Asphalt aufgebracht werden und so in einem Topzustand sind. Nach der Pflicht-Teilnahme am Workshop hat der Westliga-Tabellenführer FC Dornbirn somit ein weiteres Kapitel für die Erbringung einer Spielgenehmigung für die 2. Liga fix in der Tasche. Ob die Rothosen überhaupt den Sprung zurück in die 2. Liga wagen, entscheidet sich nach dem letzten Spiel des Jahres gegen Hohenems.