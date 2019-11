Stabat mater und Schindlers Liste

StadtorchesterFeldkirch begeistert mit getragenen Werken zu Carl Lamperts 75jährigen Todestag

Die Stabat mater besteht aus zwölf Sätzen im Wechsel von Duetten und Solo-Arien. Nadja Nigg (Sopran) und Britta Wagener (Alt) ließen in ihrem dynamischen Auftritt ihre Leidenschaft zum Gesang erkennen und rissen die Zuhörer in der Tisner Pfarrkirche mit. Jean-Jaques Rousseau soll die Eröffnung der Stabat Mater als „perfektes Duett eines Komponisten“ bezeichnet haben. Ebenso perfekt wurde es von den Sängerinnen und dem Stadtorchester vorgetragen. Das Werk wird im zwölften Satz vollendet: Das eher getragen mit synkopischen Gesangsbögen beginnende Duett „Quando corpus morietur“ gipfelt in einem dramatischen Finale, in welchem die Herrlichkeit des Paradieses zum Ausdruck kommt. Mit langanhaltendem Applaus wurden die beiden Solistinnen bedacht.