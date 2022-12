Staatssicherheit: Zahl der Gefährder "in hohem zweistelligen Bereich"

Seit nunmehr einem Jahr besteht die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), wie der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Mittwoch im Innenministerium betonte.

"Steigende Radikalisierung bei Klima-Aktivisten"

Auch im Bereich staatsfeindlicher Verbindungen gebe es hierzulande eine "starke Szene". Im Zusammenhang mit einer von den deutschen Behörden am Mittwoch durchgeführten Razzia gegen die Reichsbürger-Bewegung - dabei wurden der deutschen Bundesanwaltschaft zufolge 25 Personen festgenommen - kam es offenbar auch zu Festnahmen in mehreren österreichischen Bundesländern. Details dazu nannte Haijawi-Pirchner nicht, die Kommunikation obliege den deutschen Behörden.

"Kinder schon weitgehend radikalisiert"

Was radikalisierte Islamisten betrifft, finden diese sich vor allem im Internet in Kleingruppen zusammen. Wie Haijawi-Pirchner berichtete, sind darunter "Kinder im Alter von 13, 14 Jahren, die schon weitgehend radikalisiert sind". Auf Nachfrage erwähnte der DSN-Chef in diesem Zusammenhang rund zehn unter 15-Jährige, "die eine große Herausforderung darstellen".