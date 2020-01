Staat kassiert weniger aus Einbruchsbeute

Den spektakulärsten Coup landete die Vorarlberger Einbrecherbande am 3. Februar 2013 in Doren.

Mit einem Traktor rissen drei Männer in der Raiffeisenbank einen Bankomat aus der Verankerung, transportierten den Geldschrank ab und stahlen daraus nach den gerichtlichen Feststellungen 30.000 Euro. Die Unterländer Bande wurde für rund 60 Einbruchsdiebstähle mit einer Gesamtbeute von 150.000 Euro verantwortlich gemacht.

Dafür wurde der heute 30-jährige Haupttäter 2014 rechtskräftig zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Als Untersuchungshäftling gelang ihm bei einem Lokalaugenschein am Pfänder die Flucht. Während seiner viermonatigen Flucht verübte er Raubüberfälle.

Schadenersatz

Über ein anderes Mitglied der Einbrecherbande wurde 2014 am Oberlandesgericht Innsbruck rechtskräftig wegen gewerbsmäßig schweren Einbruchsdiebstahls eine Haftstrafe von 24 Monaten verhängt, davon acht Monate unbedingt. Die Beute des jungen Serieneinbrechers betrug nach Ansicht der Richter 9500 Euro. Dieser Betrag wurde 2015 am Landesgericht Feldkirch für verfallen erklärt. Er wurde damit dazu verpflichtet, dem Staat 9500 Euro zu bezahlen. Denn Verbrechen sollen sich nicht lohnen. Verfallsbeträge sind jedoch dann doch nicht an die Republik abzuführen, wenn die Opfer entschädigt wurden.