St. Martin Kirche: Herbert Pixner und Thomas Gansch Konzert

Am Donnerstag, 13. Jänner 2022, findet in der St. Martin Kirche in Dornbirn das Konzert von Herbert Pixner und Thomas Gansch statt.

Programm: ALPEN & GLÜHEN

Herbert Pixner und Thomas Gansch, beide Jahrgang 1975, beide im Dunstkreis der alpenländischen Volksmusik sozialisiert und beide seit Jahrzehnten aus dieser Tradition schöpfend in ihren jeweiligen Formationen sehr erfolgreich tätig. Ob „Herbert Pixner Projekt“ oder „Mnozil Brass“, diese beiden Herren stehen wie kaum ein anderer in unseren Breitengraden für musikalische Weltoffenheit und Experimentierfreude.

Für ihr gemeinsames Musikabenteuer tun sie sich mit Größen der heimischen Musikszene, von Manu Delago über Lukas Kranzelbinder, bis zum radio.string.quartet zusammen, um mit ihnen gemeinsam etwas Einmaliges zu erschaffen.

Die Besetzung:

Thomas Gansch - Trompete, Flügelhorn

Herbert Pixner - Steirische Harmonika, Klarinette, Flügelhorn

radio.string.quartet

Bernie Mallinger - Violine

Igmar Jenner - Violine

Cynthia Liao - Viola

Sophie Abraham - Cello

Manu Delago - Percussion

Lukas Kranzelbinder – Kontrabass

Facts:

Location: Pfarre St. Martin (Marktplatz 1, 6850 Dornbirn)

Einlass: 18 Uhr; Beginn: 19 Uhr

Tickets unter: https://wirtschaft-dornbirn.at

Covid-19-Maßnahmen: FFP2-Maskenpflicht + 2G-Kontrolle am Eingang

Veranstalter:

"wirtschaft" - Wolfgang Preuß; Bahnhofstraße 24 in 6850 Dornbirn