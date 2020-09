St. Martin erstrahlt in neuem Glanz

Über die Sommermonate wurde die Röthner Kirche saniert und gereinigt.

Nachdem die letzte Reinigung und Sanierung der Röthner Kirche schon wieder über 13 Jahre zurück liegt, erhielt die Pfarre zum heiligen Martin in diesem Sommer wieder eine „Frischekur“. So wurden im Innenraum die Wände und Decken nur trocken gereinigt, da ein neuer Anstrich den Stuck und das alte Mauerwerk auf Dauer gefährden würde. Dazu wurden auch die Fenster der Pfarrkirche restauriert und einige Flügel mit Motoren ausgestattet. Über eine neue Raumklimasteuerung wird eine kontrollierte Be- und Entlüftung ermöglicht und Induktionsschleifen, die im Hauptschiff installiert werden, verbessern die Akustik für Hörgeräteträger. Für die gesamten Arbeiten wurde im Vorfeld mit Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro gerechnet und von Bund, Land, Gemeinde und Diözese finanziert , wie auch Alt-Bürgermeister Norbert Mähr informierte. Bis zum Schulbeginn sollten somit die Gottesdienste wieder in der Röthner Pfarrkirche gefeiert werden können.