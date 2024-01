St. Margrethen: Tote Frau gefunden

Am Montag, kurz vor 11 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen eine Meldung über eine leblose Frau in einem mit Rauch gefüllten Solarium-Betrieb an der Grenzstraße erhalten.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Es handelte sich um eine 48-jährige Ukrainerin, welche im Rheintal wohnhaft war.

Eine Auskunftsperson meldete der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen eine leblose, vollständig bekleidete, Frau in einem mit Rauch gefüllten Solarium-Betrieb. Ob sie vorgängig das Solarium benutzte, steht nicht fest. Das Solarium beinhaltet mehrere Einzelkabinen und kann während den Öffnungszeiten selbständig betreten und bedient werden.

Brand in Kabinenraum ausgebrochen

Gemäß jetzigen Erkenntnissen ist der Brand zu einem unbestimmten Zeitpunkt in einem Kabinenraum ausgebrochen. Mutmaßlich kam es aufgrund fehlenden Sauerstoffs in den Räumlichkeiten nicht zu einem Vollbrand. Es entstand jedoch eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss der Liegenschaft. Dieses konnte durch die Feuerwehr entraucht werden.

Die Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen abgeklärt. Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspital St. Gallen wurde mit der Todesursachenabklärung der Frau beauftragt.