St. Kilian erstrahlt in frischem Glanz

Über die Sommermonate wurde die Koblacher Kirche umfangreich saniert und neu ausgemalt.

Der Zustand der Kirche erforderte nun wieder eine umfangreiche Sanierung und so konnten die Arbeiten nach umfangreicher Planung im Frühjahr planmäßig beginnen. Eine große Herausforderung stellte dabei die Umgestaltung des Chorraumes dar, wobei der Altar verkleinert und mehr Richtung Kirchenschiff platziert wurde. In weiterer Folge wurde auch der Ambo in die Nähe des Altares gerückt und der Tabernakel seitlich an der Turmwand angebracht. „Mit diesen Arbeiten haben wir auch eine Verbesserung der liturgischen Formen in unserer Kirche erreicht“, so Pfarrer Romeo Pal. Auch die Stufenanlage vor dem Altar konnte planmäßig umgebaut und die Abstände zwischen den Bankreihen vor dem Kreuzgang vergrößert werden.