St. Gerold: Mopedlenkerin bei Sturz schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in St. Gerold. Ein 16-jähriges Mädchen wurde dabei schwer verletzt, sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Am Montag gegen 17:05 Uhr fuhr eine 16-jährige Mopedlenkerin aus Thüringerberg, auf der L193 in St Gerold in Richtung Thüringerberg. Auf Höhe der Hölltobelbrücke (KM 10,8) kam die Lenkerin aus bislang noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve zu Sturz. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Gallus 1 in das LKH Feldkirch geflogen.