St. Gallen: Schweizer auf Klettertour tödlich verunglückt

Am Freitag ist es bei den Silberplatten zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Ein 65-jähriger Mann stürzte auf einer Klettertour ab und konnte am nächsten Tag nur noch tot geborgen werden. Der Unfallhergang ist unklar.

Der 65-jährige Schweizer aus dem Kanton St. Gallen startete am Freitag alleine ab der Schwägalp eine Klettertour. Als er sich zur vereinbarten Zeit nicht meldete, alarmierte seine Frau kurz nach 19:15 Uhr die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Ein Suchflug der Rega war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in der Nacht erst am nächsten Morgen möglich.