St. Gallen: Nach Einbruch konnten vier Rumänen auf A1 festgenommen werden

In den frühen Morgenstunden konnte die Kantonspolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei St.Gallen nach einer Nachfahrt auf der Autobahn A1 vier Männer festnehmen. Sie werden beschuldigt, zuvor einen Einbruchdiebstahl an der Rorschacherstraße begangen zu haben.

Am Freitag, dem 23.02.2024, kurz nach 05:00 Uhr, hat die Kantonspolizei St.Gallen in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei St.Gallen nach einer Nachfahrt auf der Autobahn A1 vier Männer festgenommen.

Vier Männer nach Einbruch festgenommen

Die Notrufzentrale der Stadtpolizei St.Gallen erhielt die Meldung, dass soeben vier zunächst unbekannte Männer einen Einbruchdiebstahl in ein Spirituosengeschäft an der Rorschacherstraße verübt hatten und geflüchtet sind. Im Zuge der Fahndung konnte durch die Stadtpolizei St.Gallen ein verdächtiges Auto festgestellt werden, welches die Autobahn A1 in Richtung Oberbüren befuhr.

Im Zuge der Fahndung konnte durch die Stadtpolizei St.Gallen ein verdächtiges Auto festgestellt werden. ©Kantonspolizei St. Gallen

Polizei stoppt Verbrecher auf der A1

Die Patrouille nahm die Nachfahrt auf. Bei der Autobahnausfahrt Oberbüren verließ das Auto die Autobahn und fuhr anschließend wieder auf die Autobahn in Richtung St.Gallen ein. Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen nahmen ebenfalls die Nachfahrt nach dem flüchtenden Auto auf. In Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei St.Gallen konnte das Auto auf der Autobahn A1 angehalten werden.

Es zur Beschädigungen an den involvierten Patrouillenfahrzeugen und dem Fluchtauto. ©Kantonspolizei St. Gallen

Die Einbrecher müssen sich vor Gericht verantworten

Dabei kam es zur Beschädigungen an den involvierten Patrouillenfahrzeugen und dem Fluchtauto. Zwei der vier Männer konnten sofort festgenommen werden, zwei weitere versuchten noch, zu Fuß zu flüchten. Auch sie konnten angehalten und festgenommen werden. Dabei wurde ein Polizist der Stadtpolizei St.Gallen leicht verletzt.

Die Männer sind im Alter von 27, 30, 37 und 38 Jahren und rumänische Staatsbürger. Sie werden wegen mehrerer Verstöße gegen das Strafgesetzbuch und das Straßenverkehrsgesetz bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.