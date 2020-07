St. Gallen: Leichen aus Wasserfall geborgen

In der Schweiz sind bei einem Wasserfall die Leichen zweier Menschen gefunden worden.

Ein 30-jähriger Polizist und eine 26-jährige Frau wurden bei Henau im Kanton St. Gallen tot geborgen, wie die Polizei am Montagabend berichtete. Laut Behörden hatten die beiden bei schönem Wetter am Sonntag zusammen mit weiteren Menschen in der Thur gebadet.