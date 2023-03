St. Gallen: 25-Jähriger mit Eisenstange und Scherbe im Zug

Am Montagmorgen wurde ein 25-jähriger Mann angezeigt, nachdem er Polizisten bedroht und angespuckt hatte.

In einem Zug am St. Gallener Hauptbahnhof sitze ein auffälliger und bewaffneter junger Mann - diese Meldung ging am Montagmorgen bei der Polizei St. Gallen ein. Vor Ort fanden die Polizisten einen 25-Jährigen, der eine Eisenstange sowie eine Glasscherbe bei sich trug und sich zudem vermummt hatte.