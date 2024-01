SSV-Youngsters weiter auf Erfolgskurs

Am vergangenen Wochenende war auch die SSV-Jugend im Einsatz und konnte volle Erfolge einfahren.

Dornbirn. Die Junghandballerinnen des SSV Dornbirn-Schoren zeigten am vergangenen Wochenende wieder eine tolle Leistung und konnten ihre Spiele für sich entscheiden.

Teilnahme an der Staatsmeisterschaft

Im U14-Elite-Cup empfing das Dornbirner Handballteam die UHT Meinhardinum aus Telfs in der Messehalle. Schnell übernahmen die SSV-Girls das Kommando auf dem Parkett und zogen bis zur Halbzeitpause auf 11:5 davon. Auch in Halbzeit zwei die heimischen Mädels mit klaren Vorteilen und so feierte das Team von Andreas Bohle und Ariane Kapp am Ende einen ungefährdeten 23:15-Erfolg. Damit blieben die U14-Mädchen des SSV Dornbirn-Schoren in der Gruppe West des Elite-Cups weiter ungeschlagen und qualifizierten sich dazu frühzeitig für die diesjährigen Staatsmeisterschaften.

Spannende Spiele der U12-Teams

Einen knappen 20:18-Heimerfolg feierte das U12-2 Team gegen die Alterskolleginnen des HC Hard. Die Dornbirnerinnen starteten dabei verhalten in das Spiel, die Gäste vom Bodensee führten bereits mit 4:0. Doch noch vor der Pause drehte das SSV-Team das Spiel und ging somit mit einer 11:9-Führung in die Halbzeit. Auch im zweiten Durchgang blieb das Duell völlig offen, die Dornbirnerinnen konnten aber den Vorsprung halten und feierten am Ende in einem intensiven Spiel einen 20:18-Erfolg. Spannend verlief auch das Duell der U12-1 gegen den MTG Wangen. Dank einer tollen Mannschaftsleitung jubelten die SSV-Youngsters am Ende aber über einen 28:25-Sieg.

Tolle Erfolg beim U10-Spieltag