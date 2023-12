SSV-Youngsters schnupperten Zirkusluft

„NaNo´s Zirkusschule“ war am vergangenen Freitag in der Messehalle zu Gast und für die jungen Handballerinnen des SSV Dornbirn-Schoren hieß es Manege frei.

Einen Nachmittag tauchten die jungen SSV-Handballerinnen in die Welt der Zirkus ein und probierten verschiedene Aktivitäten aus. Jonglieren, Balancieren, Malen, Zaubern, Knobeln und vieles mehr wurde so von den jungen Teilnehmern mit Begeisterung erprobt. Dazu gab „NaNo“ für jeden Zirkustrick eine hilfreiche Erklärung und ermutigte die Kinder beim Stelzengehen und weihte sie auch in den einen oder anderen Zaubertrick ein.

Der Workshop ging allerdings über die reinen Zirkusaktivitäten hinaus und schuf eine Atmosphäre des Zusammenhalts. Das Familienfest betonte das Motto „miteinander/füreinander“, indem Kinder, Eltern und Organisatoren gemeinsam eine unterhaltsame Zeit verbrachten. So waren aber nicht nur die Kinder aktiv an diesem Nachmittag beteiligt, auch die Eltern spielten eine wichtige Rolle. Sie halfen nicht nur beim Aufbau, sondern unterstützten auch in der Kantine, indem sie für das leibliche Wohl sorgten. So schuf der Nachmittag auch eine Gemeinschaft, in der das Miteinander und Füreinander im Mittelpunkt stand. MIMA