SSV weiter mit weißer Weste

Der SSV Dornbirn-Schoren siegte auch im Spitzenspiel gegen Eggenburg und ist damit weiterhin ungeschlagen.

Dornbirn. Das Duell der beiden bisher noch ungeschlagenen Teams in der WHA-Challenge konnten die SSV Ladies mit einem 26:23-Sieg gegen den UHC Eggenburg für sich entscheiden.

Nervöser Beginn der Heimischen

Der Jubel in der Dornbirner Messehalle war nach der Schlusssirene riesengroß und die SSV-Ladies sicherten sich den nächsten Sieg in der WHA-Challenge. Dabei liefen die Dornbirnerinnen in der Anfangsphase lange Zeit einem Rückstand hinterher. „Wir sind sehr nervös in das Spiel gestartet, sind aber am Ende der ersten Halbzeit immer besser in die Partie gekommen“, so SSV-Coach Lajos Szövetes nach dem Spiel. Acht Minuten vor der Pause starteten die Gastgeberinnen beim Stand von 10:10 einen tollen Lauf und zogen so bis zur Pause auf 18:11 davon.

Weiter ungeschlagener Tabellenführer

Mit dieser komfortablen Führung ging es in Durchgang zwei, wo sich die Gegnerinnen aus Niederösterreich aber wieder ran kämpften. „In unserem Spiel haben sich einige technische Fehler und Unkonzentriertheiten eingeschlichen. Darum wurde es am Ende nochmals spannend“, analysiert Trainer Szövetes die Tatsache, dass Eggenburg eine halbe Minute vor Schluss wieder auf zwei Tore verkürzte und noch weitere gute Möglichkeiten vorfand. In dieser Phase rettete Torfrau Denise Kaufmann den Dornbirn-Girls mit tollen Paraden noch den Vorsprung und so setzte Ivana Zaric sechs Sekunden vor Spielende mit dem 26:23 den Schlusspunkt in einem spannenden Spitzenspiel. Die SSV-Ladies bleiben damit auch nach fünf Spielen in der WHA-Challenge ungeschlagen und somit Tabellenführer.

Auch U18 mit weißer Weste