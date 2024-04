SSV U13-Girls sicherten sich die Ländlekrone

Die Dornbirner Handballmädchen holten sich in Feldkirch ungeschlagen den VHV-Cup und somit den Landesmeistertitel 2024.

Dornbirn . In der Feldkircher Reichenfeldhalle ging am vergangenen Sonntag die Entscheidung um den Landesmeistertitel der U13-Mädchen über die Bühne. Neben den SSV-Girls kämpften auch die Mädchen von BW Feldkirch, HC Hard und Bregenz Handball um den Titel.

Bereits im ersten Spiel des Tages sicherten sich die SSV-Girls gegen Gastgeber Feldkirch einen souveränen 10:3-Erfolg und zeigten so klar ihre Ambitionen auf den Titel. Spannend wurde es im zweiten Spiel des Tages. Die Dornbirnerinnen führten gegen die Alterskolleginnen aus Hard bereits mit fünf Toren Vorsprung, ehe die Mädchen vom Bodensee wieder ins Spiel zurück fanden und einige Minuten vor der Schlusssirene auch ausglichen. Schlussendlich gelang den Dornbirner Mädels ein weiterer Treffer und der am Ende viel umjubelte 11:10-Sieg.

An Spannung kaum zu überbieten war dann auch das dritte Spiel des SSV gegen Lustenau. Dornbirn ging zwar schnell in Führung, doch die Lustenauerinnen ließen zu keiner Phase des Spieles locker. Beide Teams fighteten um jeden Ball, am Ende feierte Dornbirn mit dem 7:6 aber den dritten Sieg im dritten Spiel. Im letzten Spiel trafen die Mädels von Ariane Kapp und Andreas Bohle auf die jungen Damen von Bregenz Handball. Trotz bereits drei schweren Spielen in den Beinen und der Hitze in der Feldkircher Reichenfeldhalle zeigten die Messestädterinnen nochmals eine starke kämpferische Leistung und feierten einen 11:5-Erfolg.