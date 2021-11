SSV-Trio im Einsatz für das Nationalteam Österreich

Drei Nachwuchsspielerinnen des SSV Dornbirn Schoren sind nächste Woche in zwei österreichischen Nationalmannschaften im Einsatz

Gleich drei Nachwuchsspielerinnen des WHA MEISTERLIGA-Vereins SSV Dornbirn Schoren laufen in der kommenden Woche mit österreichischen Nationalteams aufs internationale Handball-Parkett auf.

Rückraumspielerin Viktoria Marksteiner (16) und Torfrau Nina Tilliacher (17) sind bereits am Mittwoch zum weiblichen Nationalteam Jahrgang 2004/05 angereist. In der kommenden Woche steht in der serbischen Hauptstadt Belgrad das Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft 2022 auf dem Programm.