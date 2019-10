SSV Schoren-Girls haben endgültig das Siegen verlernt

Die SSV-Damen verloren auswärts gegen Wiener Neustadt klar mit 31:24 (14:12).

Wie schon öfters in dieser Saison verschliefen die Dornbirnerinnen den Start. Schon nach zehn Minuten lagen sie mit fünf Toren zurück. Bis zur Halbzeit konnten Marksteiner und Co. auf 14:12 aus Sicht der Gastgeberinnen verkürzen. In der 39. Spielminute hieß es 18:17. Danach riss der Faden bei Dornbirn komplett und so musste man mit 31:24 eine verdiente Niederlage hinnehmen.