SSV-Regisseurin fällt nach Operation bis Saisonende aus

Nach ihrem Kreuzbandriss musste sich SSV Dornbirn/Schoren Neuzugang Reka Lovaszi einem Eingriff im Knie unterziehen

In der Adventzeit heißt es nochmals volles Programm für den SSV Dornbirn Schoren. Nicht weniger als vier schwere Spiele sind bis Weihnachten noch zu absolvieren. Drei Spiele davon sind Nachtragsspiele, welche aufgrund von Covid-19 verschoben wurden. Die Kadersituation hat sich immer noch nicht verbessert. Gewissheit gab es inzwischen leider bei Réka Lovàszi. Sie musste nun doch am Kreuzband operiert werden und wird die restliche Saison ausfallen.

Am dritten Adventwochenende steht dann ein Doppelpack zu Hause auf dem Programm. Dabei kommt es am Samstag den 12. Dezember, um 15 Uhr auf ein Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Meister Atzgersdorf. Dieses Spiel wird als Doppelveranstaltung mit dem HC Hard in der Harder Halle gespielt.