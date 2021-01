SSV-Ladies siegen dank dem neuen Traumduo

Die beiden Legionäre Kovacheva und Todorova sorgen mit ihren vielen Toren für einen Erfolg in Perchtoldsdorf

Nach dem 20:18-Heimsieg an Dreikönig gegen Wr. Neustadt siegen die Schützlinge von Trainer Emanuel Ditzer auch im Abstiegsduell in Perchtoldsdorf mit 27:25 und feiern den zweiten Sieg in Serie. Grund für die nächsten zwei Zähler für die SSV Dornbirn/Schoren Ladies war einmal mehr das neue Traumduo aus Bulgarien. Lidiya Kovacheva (26) traf acht Mal und ihre Landsfrau Madlen Todorova (20) war sieben Mal erfolgreich. Weitere Torschützinnen für Dornbirn war Talent Marie Huber (5), Katarina Gladovic (1), Sara Kojic (1), Sophie Windler (4) und Franziska Amann (1).