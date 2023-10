SSV-Ladies in der zweiten Cup-Runde

Für eine kleine Überraschung sorgte der SSV Dornbirn-Schoren mit dem 21:17-Erfolg über die BT-Füchse aus Bruck-Trofaiach.

Dornbirn . Die Spielerinnen auf der Bank konnten die Schlusssirene kaum mehr erwarten und fieberten dem Spielende Sirtaki-tanzend entgegen. Und dann kannte der Jubel in der Messehalle keine Grenzen, der souveräne Tabellenführer aus der WHA-Challenge zog mit einem 21:17 Start-Ziel-Sieg gegen die BT Füchse aus der Meisterliga in die zweite Runde des ÖHB-Cup ein.

Katarina Gladovic brachte die Dornbirnerinnen nach rund zweieinhalb Minuten durch einen sicher verwandelten 7-Meter mit 1:0 in Führung und danach spielten die Gastgeberinnen mit viel Spielfreunde auf. Es entwickelte sich ein flottes Duell und bis zur zehnten Minute konnten sich die SSV-Ladies eine klare 6:1-Führung herausspielen. Nach einem Time-out der Gäste präsentierten sich die Füchse in der Folge etwas konzentrierter und glichen durch einen 7-Meter eine Minute vor Halbzeitpause auf 11:11 aus. Doch quasi mit der Halbzeitsirene brachte Lena Ivany die Dornbirnerinnen erneut in Führung und sorgte so für den 12:11-Pausenstand.

In Halbzeit zwei blieb das Spiel weiterhin offen und ausgeglichen. Die SSV-Ladies im letzten Viertel des Spieles allerdings hellwach, konnten so den Vorsprung wieder ausbauen und zwei Minuten vor Spielende sorgte Ivana Zaric für das 21:15. Zwar betrieben die Füchse in der Endphase mit zwei weiteren Treffern noch für Ergebniskosmetik, am Ende zogen die SSV-Ladies aber mit einem 21:17-Erfolg in die nächste Cuprunde ein. Beste Werferin für die Dornbirnerinnen und gleichzeitig auch Spielerin des Abends wurde Ivana Zaric, ausschlaggebend für den einzigen Heimsieg in der ersten ÖHB-Cuprunde war aber wiederum eine geschlossene Mannschaftsleistung des Teams rund um Coach Lajos Szövetes. MIMA