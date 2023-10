SSV-Ladies greifen auch im Cup an

In der ersten Runde des ÖHB-Cup treffen die Ladies des SSV Dornbirn-Schoren am Samstag Abend (18 Uhr) in der Messesporthalle auf die Füchse aus Bruck-Trofaiach.

Dornbirn. Nachdem bisher makellosen Saisonstart in der WHA-Challenge mit vier Siegen aus vier Spielen geht es für die Ladies des SSV Dornbirn-Schoren mit dem ersten Spiel im ÖHB-Cup gegen die BT-Füchse aus der Steiermark weiter.

Perfekter Neustart der SSV-Ladies

Für die SSV-Ladies ein besonderes Spiel, waren die BT-Füchse in der vergangenen Saison ein direkter Gegner im Kampf um den Abstieg aus der WHA Meisterliga. Das Ende ist bekannt, die Dornbirnerinnen mussten in die Challenge-Liga. Doch Gladovic und Co. haben den Neustart perfekt gemeistert und stehen derzeit nach vier Spielen und ebenso vielen Siegen klar an der Tabellenspitze der WHA Challenge. „Nachdem wir im Sommer kurz nicht wussten wie es weitergehen wird, sind wir natürlich mit diesem Start in die neue Saison überaus glücklich und wollen den Schwung auch in das erste Cupspiel mitnehmen“, freut sich auch SSV-Obmann Christoph Scheiderbauer.

Mit Heimvorteil zum Erfolg

Das SSV-Team will dabei, wie in den letzten Spielen auch, mit einer starken Teamleistung gegen die Füchse zum Erfolg kommen. Die Steirerinnen, deren Saisonstart in der WHA-Meisterliga mit vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen missglückt ist, werden zwar als Favorit in dieses Cupspiel gehen, doch die SSV-Ladies hoffen auf eine tolle Unterstützung und den Heimvorteil – so wie beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Messehalle, dass die Dornbirnerinnen im Frühjahr für sich entscheiden konnten. Spielbeginn ist am Samstag um 18 Uhr. MIMA