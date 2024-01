SSV-Girls mit souveränem Heimerfolg

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres feierte der SSV Dornbirn-Schoren einen 30:21-Erfolg über Tabellennachzügler Traun.

Dornbirn. Das neue Jahr begann für das Team des SSV Dornbirn-Schoren mit der ersten Saisonniederlage in Eggenburg, sowie einem vollen Erfolg in Graz. Nun freuten sich Denise Kaufmann und Co. endlich wieder über ein Spiel vor eigenem Publikum in der Dornbirner Messehalle.

Start-Ziel-Sieg für SSV-Mädels

Auch die Fans zeigten sich hocherfreut und so entwickelte sich in der Messehalle im Duell gegen Tabellenschlusslicht Traun auch auf den Rängen eine tolle Stimmung. Auf dem Parkett sorgte Ivana Zaric nach 48 Sekunden für die 1:0-Führung der SSV-Mädels und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Die Trauner-Handballdamen stellten zwar kurzfristig auf 3:3, doch nach dem 4:3 für den SSV durch Zaric gaben die Dornbirnerinnen die Führung nicht mehr aus der Hand. In der Folge stand die Defensive gut, nach vorne nutzten Pap und Co. die Chancen und so ging es mit einer verdienten 18:11-Führung für den Schulsportverein in die Halbzeit.

Große Chance auf Platz eins

Auch in der zweiten Hälfte überzeugten die SSV-Girls mit schönen Kombination und einer kompakten Mannschaftsleistung. Das Dornbirner Team konnte den Vorsprung konstant halten und feierte am Ende einen souveränen 30:21-Erfolg. Damit bleiben die SSV-Ladies zum Ende des Grunddurchganges bis auf einen Punkt an Tabellenführer Eggenburg dran. Allerdings haben die Dornbirnerinnen noch das Nachtragspiel gegen Fünfhaus (24.02. in Wien) offen und daher noch alle Möglichkeiten auf Platz eins vor den Play-offs.

Voller Erfolg auch für U18-Team