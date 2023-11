SSV-Girls laden zum Cup-Schlager

Im Achtelfinale des ÖHB-Cup der Frauen empfängt der SSV Dornbirn-Schoren am Sonntag Nachmittag die Union Korneuburg aus der Meisterliga.

Dornbirn . Im ÖHB-Cup der Frauen geht es für die SSV-Girls am kommenden Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale. Der Ball, präsentiert von Hyundai Ellensohn, in der Messhalle 2 fliegt ab 16 Uhr.

Fast genau auf den Tag genau vor acht Monaten gab es dieses Duell im Rahmen der WHA-Meisterliga das letzte Mal in der Dornbirner Messehalle. Damals mussten sich die SSV-Girls nach einem spannenden Spiel knapp mit 31:32 geschlagen geben und die weiteren Folgen sind bekannt. Die Dornbirnerinnen stiegen in die WHA-Challenge ab, während die Niederösterreicherinnen am Ende die Klasse halten konnten.

Die SSV-Ladies sind nun aber, nach einem bisher makellosen Saisonstart, voll motiviert und werden gegen die Gäste aus dem Osten wieder alles für den Erfolg geben. Allerdings hatte SSV-Coach Lajos Skövetes in den vergangenen Tagen einige Sorgen beim Training. „Aufgrund von Krankheiten und Verletzungen war das Training in dieser Woche nicht so wie es sein sollte. Trotzdem sind wir gut vorbereitet und werden auf dem Feld wieder unser Bestes geben“, so der Dornbirn-Trainer. Gleichzeitig betont der Ungar weiter: „Unser Fokus liegt ganz klar auf der Meisterschaft und daher gehen wir gegen Korneuburg keine Risiken ein“.