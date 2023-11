SSV-Girls gaben sich keine Blöße

Weiterhin souverän gaben sich die Damen des SSV Dornbirn-Schoren im Heimspiel gegen die UHC Hollabrunn.

Dornbirn. Zum Start in die Rückrunde in der WHA-Challenge empfingen die Dornbirner Handballerinnen die UHC Hollabrunn in der Messehalle. Die SSV-Girls zeigten sich dabei äußerst Spielfreudig und sicherten sich am Ende einen souveränen 29:15-Erfolg.

SSV-Torfrau in toller Form

Die Dornbirnerinnen starteten gleich druckvoll in die Partie gegen die Gäste aus dem Weinviertel und Julia Dechant sorgte mit ihren zwei Treffern in den ersten 80 Sekunden schnell für eine 2:0-Führung. Die SSV-Girls präsentierten sich wiederum mit einer starken Defensivleistung und spielten sich so nach rund zehn Minuten eine klare 9:0-Führung heraus. Mit tollen Spielkombinationen bauten die Dornbirnerinnen die Führung kontinuierlich aus und in der Defensive ließen die SSV-Ladies wenig zu – und wenn dann doch mal eine Hollabrunnerin durchkam, zeigte sich Dennis Kaufmann wieder in toller Form und hielt was es zu halten gab. Zur Halbzeit führten die Gastgeberinnen dank einer starken Mannschaftsleitung klar mit 20:6.

SSV weiterhin ungeschlagen

In der zweiten Hälfte rotierte SSV-Coach Lajos Szövetes und so entwickelte sich größtenteils ein offenes Spiel. Dennoch brachten die SSV-Girls den Vorsprung sicher nach Hause und feierten am Ende einen souveränen 29:15-Sieg. Der Dornbirner Schulsportverein bleibt damit in der WHA-Challenge weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze und hat mittlerweile drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Eggenburg. Weiter geht es für die Messestädterinnen erst am 2. Dezember mit dem Auswärtsspiel in Wien-Rudolfsheim bei der WAT Fünfhaus.

Klarer Erfolg auch für U18-Girls