SSV-Girls fordern die Devils-Ladies

In der WHA-Challenge treffen die Damen des SSV Dornbirn-Schoren auf die Perchtoldsdorf Devils.

Dornbirn. Zum Heimspiel des SSV Dornbirn-Schoren gegen die Perchtoldsdorf Devils kommt auch der Nikolaus in die Messehalle und so hoffen die SSV-Girls nach der gemeinsamen Nikolausfeier auch auf Punkte aus dem großen Sack.

SSV noch ohne Niederlage

Noch vor rund zwei Jahren spielten beide Teams in der WHA-Meisterliga – nun treffen die Damen des SSV Dornbirn-Schoren und der Perchtoldsdorfer Devils in der WHA-Challenge wieder aufeinander. Die Favoritenrolle für das Rückspiel in der Dornbirner Messehalle liegt dabei bei den SSV-Girls, immerhin sind Brändle und Co. in dieser Saison als einziges Team noch ohne Niederlage. Und die Dornbirnerinnen werden auch gegen die Devils-Ladies alles daran setzten, damit die nächsten zwei Punkte eingesammelt werden.

Kompakte Mannschaftsleistung notwendig

Die Niederösterreicherinnen konnten ihr letztes Ligaspiel vor rund zwei Wochen knapp für sich entscheiden und liegen in der Tabelle derzeit auf Rang vier. Das Hinspiel am Wienerwald konnten die SSV-Ladies klar für sich entscheiden, dennoch weiß Coach Lajos Szövetes, dass auch im Heimspiel wiederum eine kompakte Mannschaftsleistung notwendig sein wird. Anpfiff für das Spiel gegen die Teufelinnen aus P´dorf ist um 19 Uhr in der Messehalle 2.

Duell der U18-Teams

Zuvor kommt es um 17 Uhr zum Spiel der U18-Mannschaften der beiden Vereine. Die SSV-Girls mussten aufgrund des abgesagten Spieles in der vergangenen Woche die Tabellenführung in der WHA-Challenge U18 abgeben, wollen aber mit einem vollen Erfolg gegen Perchtoldsdorf weiter an der Spitze dran bleiben. MIMA