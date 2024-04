SSV-Girls auf Meisterkurs

Das SSV-Team will am Sonntag Nachmittag über den Meistertitel und den Wiederaufstieg in die Meisterliga jubeln

Am kommenden Wochenende kann der SSV Dornbirn-Schoren den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse perfekt machen.

Dornbirn. Mit dem 28:26-Erfolg im Spitzenspiel gegen Eggenburg in der vergangenen Woche stellten die „Mädels“ des SSV Dornbirn-Schoren die Weichen für die Rückkehr in die höchste österreichische Spielklasse. Der Schulsportverein steht somit wieder an der Tabellenspitze der WHA-Challenge und kann sich beim Heimdoppel gegen Fünfhaus am kommenden Wochenende bereits den Meistertitel sichern.

Mehr als die halbe Miete für Wiederaufstieg

Grundlage dazu war neben einer bisher überragenden Saison, der Erfolg im Spitzenspiel in Eggenburg in der vergangenen Woche. „In einem offenen und am Ende noch engen Spiel haben unsere Mädels immer an ihre Chance geglaubt und sich am Ende mit dem Sieg belohnt“, zeigte sich auch die sportliche Leiterin des SSV, Sabine Kainrath hocherfreut. Vom finalen Aufstieg wollte die ehemalige Handballspielerin zwar noch nicht sprechen, doch „der Sieg in Niederösterreich war sicher mehr als die halbe Miete für den Wiederaufstieg“.

Fokussiert und konzentriert zum Titel

Die Rückkehr in die WHA-Meisterliga wollen die „Mädels“ von Coach Lajos Szövetes nun am kommenden Wochenende beim Heimdoppel gegen WAT Fünfhaus fixieren. Zwar liegen die Wienerinnen noch ohne Erfolg im Meister-Playoff am Tabellenende, dennoch werden die Dornbirnerinnen den Gegner keinesfalls unterschätzen. Die SSV-Girls zeigten sich bereits unter der Woche im Training voll fokussiert und werden die zwei Heimspiele innert 18 Stunden konzentriert angehen. Die beiden bisherigen Duell im Grunddurchgang der WHA-Challenge waren eine klare Angelegenheit für den SSV Dornbirn-Schoren und mit zwei weiteren Erfolgen gegen den DHC Fünfhaus können die Dornbirnerinnen, nach einjähriger Unterbrechung, in die höchste nationale Spielklasse im Frauenhandball zurückkehren.

Messehalle soll beben