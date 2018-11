SSV Dornbirn/Schoren verlor in der Schlusssekunde

Erst in der Nachspielzeit mit einem Freiwurf von MGA Fivers kam der SSV Dornbirn/Schoren sehr unglücklich auf die Verliererstraße.

„Es ist wirklich sehr ärgerlich, so eine knappe Niederlage durch einen Freiwurf am Spielende zu bekommen. Hier müssen wir einfach abgebrühter werden. Verloren haben wir das Spiel aber am Anfang der zweiten Halbzeit. Dieser Abschnitt kann man als „Unterirdisch“ bezeichnen. Immer wenn wir in Führung sind, ziehen wir das Spiel nicht konsequent durch und verlieren dadurch den Faden. Für meine Mannschaft spricht aber, dass sie sich wieder ins Spiel zurückgekämpft hat. Dies gibt mir Mut und Zuversicht für die weiteren Spiele. Stolz bin ich auf die jungen Spielerinnen, wie in diesem Spiel auf Franziska Amann und Marie Huber, welche auch in schwierigen Phasen Verantwortung übernommen haben. Es fehlt nicht viel und es wird der Zeitpunkt kommen, da werden wir diese schmerzhaften Erfahrungen in einen Gewinn ummünzen können. Dies sind wir auch unseren treuen Fans schuldig“, so die Trainerin Ausra Fridrikas.