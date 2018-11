SSV Dornbirn/Schoren steht vor einer schweren Aufgabe

Nach der Niederlage gegen Stockerau, will der SSV Dornbirn/Schoren wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren.

Bei den Wienerinnen gab es über den Sommer fünf Abgänge und einen Zugang. Trotz dieses Umbruchs spielen sie erneut an der Spitze der Liga mit und haben nur letzte Woche gegen Serienmeister Hypo NÖ ein einziges Spiel verloren. Bei Dornbirn wurde nach einer kurzen Aufarbeitung der Stockerau-Niederlage, der Fokus auf das Spiel gegen MGA gelegt. Die Dornbirner wollen im letzten Heimspiel dieses Jahres ihre beste Seite zeigen und so den Wienerinnen Paroli bieten.

Der sportliche Leiter Günter Marksteiner sieht es ganz nüchtern: „Die ganze Liga ist heuer näher zusammengerückt und in der vorderen Tabellenhälfte relativ ausgeglichen. MGA Fivers kommt als Favorit in unsere Halle und ist eine harte aber unter Idealbedingungen knackbare Nuss. Warum sollten wir nicht gewinnen? Trotz der Niederlage in Stockerau sehe ich unsere Mannschaft rein spielerisch klar im Aufwärtstrend. Gegen Feldkirch hat man gesehen, dass auch das Publikum ein Teil zu einem Sieg beisteuern kann und darum hoffen wir wieder auf viele lautstarke SSV-Fans in der Halle.“