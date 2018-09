SSV Dornbirn/Schoren feiert einen Heimsieg

Die Damen vom SSV Dornbirn Schoren zeigten in der zweiten Halbzeit ihr Können und entschieden das Spiel gegen den UHC Eggenburg mit 28:22 (11:13) für sich.

Wie schon in den letzten Spielen, war die erste Halbzeit keine Glanznummer der Dornbirnerinnen. Sie legten zwar meist ein zwei Tore vor, aber Eggenburg zog unmittelbar immer nach. Man scheiterte an der eigenen Courage und oft auch am gegnerischen Torgehäuse (neun Pfostenschüsse im Spiel). Speziell die Eggenburger Rückraumspielerin Klara Schlegel bekam die Dornbirner Abwehr zu diesem Zeitpunkt nicht in den Griff. So war es dann auch bezeichnend, dass diese vier Sekunden vor dem Pausenpfiff zum 11:13 einnetzte.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Dornbirnerinnen bedeutend aggressiver. Zuerst musste man noch das 11:14 hinnehmen. Ab diesem Zeitpunkt drehten sie das Spiel eindrucksvoll. In der 43. Spielminute hieß es schon 22:16. Eggenburg versuchte die Niederlage noch abzuwenden und kam bis zehn Minuten vor Schluss auf zwei Tore heran. Rauch und Co. ließen sich diesen Sieg aber nicht mehr nehmen. In der Abwehr wurde nochmals richtig zugepackt und in der Offensive das Tempo erhöht. So gewannen sie schlussendlich verdient mit 28:22.

Stimmen zum Spiel

„Ich habe in der zweiten Halbzeit meine Mannschaft so gesehen, wie ich sie sehen will! Katja Rauter lieferte im Tor eine überragende Partie ab. Sie hielt über das ganze Spiel 22 Bälle und gab dadurch den anderen Spielerinnen den nötigen Rückhalt. So ging in der zweiten Halbzeit dann ein richtiger Ruck durch die Mannschaft. Es ist uns heute sicherlich der Knopf aufgegangen und ich bin stolz auf meine Mannschaft. Aus diesem Spiel gehen wir gestärkt hervor. Dies ist ein kleiner Schritt in unserer Entwicklung an der wir weiter hart arbeiten werden“, so eine erleichterte Trainerin Ausra Fridrikas.

Auch Julia Feierle, Spielerin des Abends aufseiten der Dornbirnerinnen, war sichtlich glücklich. „Dieser Sieg war ganz wichtig für uns. Nun haben wir alle die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Zur Spielerin des Abends vom UHC Eggenburg wurde Klara Schlegel gewählt.

WHA U18

Die U18 lieferte eine gute erste Halbzeit ab und führte zur Pause schon mit 17:6. Danach lief einiges nicht nach Wunsch. Sowohl in der der Abwehr als auch im Angriff fehlte bei manchen Akteurinnen der nötige Einsatz. Nach dem Schlusspfiff stand es dennoch 28:18 für Dornbirn. Trainerin Ausra Fridrikas brachte dabei den kompletten Kader zum Einsatz.

Runde WHA:

SSV Dornbirn Schoren – UHC Eggenburg 28:22 (11:13),