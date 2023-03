SSV Dornbirn/Schoren plant schon zweigleisig

Zwei Punkte für Marksteiner und Co. Pflicht-

Der abstiegsbedrohte SSV Dornbirn Schoren empfängt am Samstag in der 17. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA die BT Füchse aus der Obersteiermark. In dieser heiklen Phase planen Präsident Günter Marksteiner und sein Team seit dem vergangenen Wochenende, an dem das Kellerduell gegen Korneuburg knapp verloren ging, vorsorglich zweigleisig.

Um den Klassenerhalt in der WHA MEISTERLIGA noch aus eigener Kraft zu schaffen, müssen bei Schlusslicht SSV Dornbirn Schoren aus den verbleibenden sechs Partien zehn Punkte her. Ein extrem schwieriges, aber nicht aussichtsloses Unterfangen. Am Samstag um 19 Uhr ist der Tabellensiebte BT Füchse Style your Smile in der 17. Runde des Grunddurchgangs in der Messehalle zu Gast. Die nächste Chance für die Schoren-Girls unter Chefcoach Lajos Szövetes anzuschreiben. Bis auf die verletzte Laura Götze sind alle Spielerinnen am Bord.

Seit dem schmerzlichen 31:32 am vergangenen Samstag im Kellerduell gegen Korneuburg laufen beim Schulsportverein die Zukunftsplanungen vorsorglich zweigleisig. „Die Mädchen haben zuletzt in der ausverkauften Messehalle gegen Korneuburg alles gegeben. Wir alle sind überzeugt, dass sie bis zum Saisonende mit letztem Einsatz um den Klassenerhalt kämpfen werden. Aber die Ausgangslage ist schwierig“, sagt Günter Marksteiner. „Es wäre bitter, wenn wir nach 27 Jahren im Handball-Oberhaus absteigen müssten. Wir geben die Hoffnung bis zum Schluss nicht auf, aber es gibt auch einen Plan B“, so der Dornbirn-Präsident.

Dieser würde vorsehen, den Kern der Mannschaft auch in der WHA CHALLENGE zu halten. „Auch im Falle eines Abstieges würden wir mit der gleichen Trainingsintensität weitermachen wie bisher. Unser Ziel wäre dann der rasche Wiederaufstieg. Wenn möglich schon zu unserem 40-jährigen Jubiläum im Herbst 2024“, erklärt Günter Marksteiner. „Auch wenn wir dann etwas kleinere Brötchen backen müssten, der Traditionsverein SSV Dornbirn Schoren wird wirtschaftlich und organisatorisch weiterhin in stabilen Fahrwasser unterwegs sein. Wir setzen auch künftig auf unsere erfolgreiche Nachwuchsarbeit, entwickeln Spielerinnen bis ins Nationalteam.“

„Der tolle Kampfgeist unserer jungen Truppe, die zahlreichen treuen Fans in der Halle und nicht zuletzt unsere erfolgreiche U18-Mannschaft – die hinter Hypo Niederösterreich den zweiten Platz einnimmt – stimmen uns zuversichtlich, dass wir gegebenenfalls auch schwierigere Zeiten gemeinsam meistern können“, sind sich die SSV-Verantwortlichen sicher.

WOMEN HANDBALL AUSTRIA

17. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA, Samstag, 18. März: