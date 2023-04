SSV Dornbirn/Schoren ist zum Siegen verdammt

Vorentscheidung in der Abstiegsfrage für Marksteiner und Co.

In der Anemonenseehalle Wr. Neustadt fällt ab 19 Uhr im Kellerduell roomz JAGS WV gegen Schlusslicht SSV Dornbirn Schoren eine Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt. Nach dem überraschenden 34:25-Kantersieg in Tulln sind die Dornbirnerinnen auf zwei Zähler am Vorletzten dran. Im Hinspiel führten die Vorarlbergerinnen bereits mit sechs Toren und mussten sich dann in letzter Minute mit 28:29 geschlagen geben. „Wir haben es selbst in der Hand. Die Tagesform und vor allem die Nervenstärke werden am Ende den Ausschlag geben“, sagt Wr. Neustadt-Obmann Stephen Gibson.