SSV Dornbirn/Schoren hofft zum Einstand auf Jubiläumssieg

Neocoach Roger Bertschinger will im ersten Pflichtspiel gewinnen

Für die Damen vom SSV ist es das erste Spiel unter Neo-Coach Roger Bertschinger. Der Schweizer sieht die Montfortstädterinnen in der Favoritenrolle und erwartet ein spannendes Derby.

„Feldkirch ist eine routinierte Mannschaft, welche sich seit dem letzten Aufeinandertreffen verstärkt hat. Um dort zu bestehen, müssen wir an unsere Grenzen gehen. Es wäre natürlich schön, wenn wir Punkte aus Feldkirch entführen könnten. Auf jeden Fall freue ich mich auf mein erstes Spiel als Coach an der SSV-Seitenlinie. Helfen würde uns, wenn viele Dornbirner Fans den Weg in die Feldkircher Reichenfeldhalle finden, um die Mannschaft bei meinem Debüt zu unterstützen.“