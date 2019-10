SSV Dornbirn/Schoren hofft auf einen Heimsieg

Nach einer vierwöchigen Heimspielpause trifft der SSV Dornbirn Schoren am Samstag um 19 Uhr auf den UHC Stockerau. Die U18 spielt schon um 17 Uhr.

Die Niederösterreicherinnen konnten sich in den letzten beiden Spielen gegen Eggenburg mit einem knappen Sieg durchsetzen und verloren am vergangenen Sonntag klar gegen Meister Atzgersdorf. Der SSV will nach zwei Auswärtsniederlagen gegen Atzgersdorf und MGA Fivers in der Heimhalle wieder punkten.