SSV Dornbirn/Schoren hofft auf einen EC-Startplatz

Julia Marksteiner und Co. wollen in der neuen Saison der WHA einen Top-Vierplatz erreichen

Das sind die Videos von der PK des SSV Dornbirn/Schoren im Campus

Die Schoren-Mädels wollen in der neuen Meisterschaft einen Top-Vierplatz erreichen um dann auf der Europäischen Bühne wie schon des Öfteren in den Jahren zuvor Europa-Luft zu schnuppern und sich weiterentwickeln.

Der Wunsch zu mehr Alternativen für bessere Rahmenbedingungen ist auch bei SSV Kapitänin Julia Marksteiner vorhanden und auch der Klub hofft in Zukunft mit der Stadt Dornbirn auf mehr Alternativen in der Trainingssteuerung. Das Campus in der Messehalle bietet auf alle Fälle die besten Voraussetzungen dafür, dass Julia Marksteiner und Co. sich auf Topbedingungen vorbereiten können um in der höchsten Spielklasse Österreichs im Handball eine gute Figur abzugeben.