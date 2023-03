SSV Dornbirn/Schoren droht der Abstieg von der Bundesliga

31:32-Niederlage vor hunderten Fans gegen Korneuburg.

„Jetzt müssen zehn Punkte aus den letzten sechs Partien her, wenn wir den Ligaerhalt noch aus eigener Kraft schaffen wollen“, bringt es Emanuel Ditzer, Sportlicher Leiter des SSV Dornbirn Schoren, nach der sehr schmerzlichen 31:32 (15:21)-Heimniederlage gegen Union Korneuburg in der 16. Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA auf den Punkt.

Dabei gaben die Schoren-Girls bei der Premiere von Cheftrainer Lajos Szövetes in der restlos vollen Messehalle in der ersten Viertelstunde den Ton an, führten mit 9:7. Dann riss der Faden. „Wir haben etliche Chancen nicht genützt. Postwendend kassierten wir einen Konter nach dem anderen. Die Mannschaft hat auch nach dem Neun-Tore-Rückstand in der 38. Minute nicht aufgesteckt, tapfer weitergekämpft. Ab Mitte der zweiten Halbzeit hat dann auch unsere Abwehr funktioniert. Aber die Aufholjagd nach dem 17:26 kam zu spät“, führt Emanuel Ditzer fort. Denn der Anschlusstreffer von Katarina Gladovic fiel erst elf Sekunden vor der Schlusssirene.