SSV Dornbirn/Schoren darf wieder auf Ligaerhalt hoffen

Marksteiner und Co. siegen in Tulln.

„Von Anbeginn an sind uns unnötig viele technische Fehler unterlaufen. Zudem haben wir zu uns zu viele unvorbereitete Würfe genommen und diese nicht verwandelt. In der Abwehr bekamen wir die Dornbirner Kreisläuferin überhaupt nicht in den Griff“, analysierte Tulln-Coach Patrick Salfinger.