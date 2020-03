SSV Dornbirn/Schoren braucht 31 Tore zum Sieg

Der Tabellendritte Stockerau wurde auswärts mit 31:30 (15:13) knapp, aber verdient geschlagen.

Wie schon in den vergangenen Spielen war die erste Halbzeit sehr ausgeglichen und hart umkämpft. Aufseiten vom SSV entschärfte Torfrau Andjela Roganovic gleich drei 7-Meter und hielt die Dornbirnerinnen im Spiel. Nach 24 Spielminuten stand es 10:10. Beim Stand von 13:15 ging es in die Kabinen.

In der zweiten Spielhälfte änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Nachdem sich der SSV in der Zwischenzeit auf drei Tore absetzen konnte und danach einige Torchancen liegen ließ, stand es in der 55. Spielminute 28:28. Die letzten fünf Spielminuten hatten es dann in sich. Adriana Marksteiner und Leonie Gerbis erhöhten mit ihren Treffern auf 30:28 aus Sicht der Dornbirnerinnen. Stockerau erzielte in der letzten Spielminute nochmals den Anschlusstreffer. 20 Sekunden vor Schluss netzte Katarina Gladovic für den SSV ein und Stockerau gelang Sekunden vor dem Abpfiff nur mehr der Anschlusstreffer. Der SSV ging mit 31:30 als knapper, aber verdienter Sieger vom Platz.