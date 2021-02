SSV Dornbirn/Schoren beim Leader Atzgersdorf ohne Chance

Eine Woche vor dem Ländlederby bezog die Ditzer-Truppe eine 15:32-Niederlage

Women Handball Liga Austria: Atzgersdorf (1) vs SSV Dornbirn/Schoren 32:15 (16:6); SSV Dornbirn/Schoren: Tilliacher; Windler 1, Kojic, Ölz 3, Todorova 3, Viktoria Marksteiner, Gerbis 2, Kaufmann, Benneker 1, Amann, Huber 1, Julia Marksteiner 3, Gladovic 1; Mit einer "Notmannschaft" bestritt SSV Dornbirn/Schoren beim aktuellen Tabellenführer Atzgersdorf das fällige Spiel. Ohne Torfrau Andjela Roganovic, Lidiya Kovacheva und weiteren Spielerinnen war die Truppe von Trainer Emanuel Ditzer ohne Chance. Nächsten Samstag (15 Uhr) kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell gegen Feldkirch. Gespielt wird in der Sporthalle am See in Hard.