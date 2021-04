Srdjan Predragovic stürmt für die Roten Teufel

Der 25-jährige Rückraum-Spieler wird ab der Saison 2021/2022 das Logo des Alpla HC Hard auf der Brust tragen.

Kurz vor Beginn der Play-offs gibt der ALPLA HC Hard die nächste Verpflichtung in den Reihen der Roten Teufel bekannt. Der 25-jährige Rückraum-Spieler Srdjan Predragović wird ab der Saison 2021/2022 das Logo des ALPLA HC Hard auf der Brust tragen. Der aus Bosnien und Herzegowina stammende Handballspieler Predragović war zuletzt bei CSM Bukarest im Einsatz.

Obwohl die spusu LIGA Meisterschaft 2020/21 noch in vollem Gange ist und die alles entscheidende Phase erst beginnt, hat Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard, den Blick mit einem Auge bereits auf die kommende Saison 2021/2022 gerichtet und sich gezielt mit der Kaderplanung des Teams ab Herbst beschäftigt. Daher freut es den ALPLA HC Hard ganz besonders, die Verpflichtung des 25-jährigen Linkshänder SrdjanPredragović bekanntzugeben.

Srdjan Predragović startete seine Handballkarriere im Alter von 13 Jahren in seiner Heimat zuerst in der Schule und dann im Verein beim RK Borac Banja Luka. Im jungen Alter von 17 Jahren hat es ihn erstmals von zu Hause weg ins Ausland gezogen und nach Deutschland geführt. In der Saison 2012/13 lief der 1,94m große Linkshänder beim VfL Gummersbach auf, wo er die nächsten drei Jahre verbrachte. Von 2015 bis 2016 spielte Predragović eine Saison beim TUSEM Essen, bevor er 2016/2017 mit der Doppelspielberechtigung für den TV 1893 Neuhausen und den HBW Balingen-Weilstetten im Einsatz war. Im Herbst 2017 sammelte Srdjan schließlich seine ersten Erfahrungen in der Handball Liga Austria und war für den HC LINZ AG auf Torjagd. Nach diesem einjährigen Aufenthalt in Österreich wechselte Predragović 2018/2019 erneut in die deutsche Bundesliga zu Frisch Auf Göppingen mit der neuerlichen Doppelspielberechtigung und der einjährigen Ausleihe an den Zweitligisten HC Rhein Vikings. Von Dezember 2019 bis Mai 2020 spielte Srdjan Predragović erstmals in der Schweiz und sammelte beim RTV Basel weitere Erfahrungen, ehe er 2020/2021 zum CSM Bukarest übersiedelte.

Als Nationalteamspieler von Bosnien und Herzegowina erzielte Srdjan Predragović in 13 Spielen bislang 22 Tore und war Teil des Kaders bei der 14. Handball-Europameisterschaft der Männer 2020, die in den Ländern Norwegen, Österreich und Schweden ausgetragen wurde.

Der 1,94m große und 96kg schwere Linkshänder kann auf dem Feld sehr flexibel eingesetzt werden und bringt sowohl Unterstützung im Rückraum als auch auf der Position am rechten Flügel. Durch seine Erfahrungen beim HC LINZ AG konnte er sich bereits mit der österreichischen Handballliga vertraut machen und in seinen 39 Spielen auch insgesamt 386 Tore erzielen.

Srdjan Predragović

„Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich zukünftig bei einem so großen Verein wie dem ALPLA HC Hard spielen kann. Die Entscheidung für den ALPLA HC Hard ist mir überhaupt nicht schwergefallen, ganz im Gegenteil. Es ist ein TOP-Club mit vielen Ambitionen. Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Zeit in Hard, die familiäre Atmosphäre im Verein und die richtig tollen Fans in der Sporthalle am See. Ich hoffe natürlich, dass wir nächste Saison wieder in einer vollen Teufelsarena spielen können, das wäre schon richtig klasse.“

Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard

„Ich freue mich sehr über die Einigung mit Srdjan und darauf, ihn ab Herbst in den Reihen der Roten Teufel zu wissen. Der zukünftige Cheftrainer Hannes Jón Jónsson und ich haben uns in den letzten Wochen sehr viele Gedanken über die kommende Saison und die Kaderzusammensetzung gemacht, wobei sich Srdjan in den gemeinsamen Gesprächen mit Hannes rasch als absoluter Wunschspieler herauskristallisiert hat. Mit seinem sehr impulsiven Stil und seiner Wurfgewalt vom Rückraum aus soll Srdjan vor allem das Spiel in der Offensive prägen und für seine Mitspieler die entsprechenden Akzente setzen. Des Weiteren sehen wir ein großes Potenzial, durch seine hervorragende Spielübersicht, aus der Deckung zu leichteren Toren zu kommen. Wir freuen uns darauf, Srdjan schon bald in unserem Team willkommen zu heißen.“

Steckbrief

Name: Srdjan Predragović

Nationalität: bosnisch-herzegowinisch

Geboren am 04.07.1995

Größe: 1,94m

Gewicht: 96kg

Position: Rückraum-Rechts, Rechtsaußen

Wurfhand: links