Sr. Katharina Fraißl als neue Oberin im Führungskreis Jesuheim in Lochau

Lochau. Nach über 35 Jahren übergab Sr. Oberin Adela Giesinger ihre Agenden als Hausoberin und Mitglied des Führungskreises im Pflegeheim Jesuheim in Lochau an ihre Nachfolgerin Sr. Katharina Fraißl.

Sr. Katharina gehört seit 1981 dem Orden der Barmherzigen Schwestern des Hl. Vinzenz von Paul in Zams an. Viele Jahre war sie als Professorin an der BAKIB und in der Krankenpflegeschule in Zams tätig. Zuletzt war sie Seelsorgerin im Altenheim Weidachhof St. Josef in Schwaz in Tirol.