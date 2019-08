SPZ Lustenau ab Herbst unter neuer Leitung

Nachdem sich Uli Bösch nach 21-jähriger Tätigkeit als Direktorin in die Pension verabschiedete (insgesamt war sie 41 Jahre im Schuldienst, 20 davon als Lehrerin), folgt ihr die langjährige Pädagogin Simone Grabner-Vogel als Schulleiterin nach.

Lustenau Die Gründung der Schule im Jahr 1968 geht auf die Initiative des im Mai verstorbenen verdienstvollen Sonderschuldirektors Oskar Riedmann zurück. Das SPZ (Sonderpädagogisches Zentrum) in der Rotkreuzstraße besteht seit 1985. Auf der Homepage der Marktgemeinde ist zu lesen: „Das Sonderpädagogische Zentrum ist eine Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Das Kind und seine Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit an dieser Schule.“

Das Lehrerkollegium besteht aus 24 Lehrpersonen, unterrichtet wird in acht Klassen. Mit der designierten Direktorin führte die VN-Heimat folgendes Gespräch:

VN Heimat: Frau Grabner-Vogel, was hat Sie bewogen, sich um den Posten der Direktorin zu bewerben? Simone Grabner-Vogel: Nach den vielen Jahren im Schuldienst habe ich bemerkt, dass ich mich beruflich gerne verändern möchte.

VN-Heimat: Was waren bisher Ihre Aufgaben an der Schule?

VN-Heimat: Was sind Ihre Visionen für die Schule?

Simone Grabner-Vogel: Ich möchte dem SPZ ein guter „Leithammel“ auf dem Weg in den Campus Rotkreuz sein. Gleichzeitig ist es ein langjähriges Ziel von mir, der Bevölkerung das SPZ als sinnvolle Alternative für Kinder mit besonderen Bedürfnissen nahe zu bringen.

VN-Heimat: Haben Sie vor, die Schule in gewohnter Manier weiterzuleiten oder haben Sie schon neue Ideen im Kopf?

Simone Grabner-Vogel: Da ich seit zehn Jahren am SPZ unterrichte, weiß ich genau, wie gut diese Schule funktioniert und wie selbstständig die verschiedenen Teams arbeiten. Daher sehe ich keine Veranlassung, das Rad neu zu erfinden. Manche Dinge werden sich zwangsläufig anders anfühlen, da ich ein anderer Mensch als meine Vorgängerin bin.

Simone Grabner-Vogel: Aus meiner Sicht ist die Sonderschule eine maßgeschneiderte Institution für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen. Für viele von ihnen ist die Inklusion in den Regelschulen eine passende Schulwahl, manche brauchen aber noch eine zusätzliche Wahlmöglichkeit des Schulbesuchs. Und diese stellen wir mit unserem sonderpädagogischen Geschick dar.

