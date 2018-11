Kerzen, Tonfiguren und Leintücher gegen das Vergessen der NS-Euthanasieopfer aus Götzis

Götzis “SpurenSuche“, lautet das große Leitmotiv, unter dem die Carl Lampert Woche 2018 steht. Auch in Götzis machte man sich auf die Suche nach Spuren, die Menschen durch ihre Überzeugungen hinterlassen haben. Es sind aber auch Spuren der Verfolgung und des Hasses, die gesucht und gefunden werden. Und es sind Spuren, die sich bis ins Heute fortsetzen. Mindestens elf Menschen aus Götzis fielen der Euthanasie zum Opfer.

Wie konnte es geschehen, dass kranke oder beeinträchtigte Menschen plötzlich als gesellschaftliche Bedrohung gesehen wurden? Sie verschwanden einfach, heimlich vergast oder “zu Tode gepflegt”. Aus dem Verdrängen der Geschichte bildete sich eine schützende Haltung. Diese Haltung separierte wieder Menschen, die nicht der Norm entsprachen, und verhinderte für weitere Jahrzehnte deren Teilhabe am Gesellschaftsleben. Direktor Gerhart Hofer von der Kathi-Lampert-Schule für Sozialbetreuungsberufe in Götzis stimmte mit seinem Impulsreferat auf dieses sensible Thema ein.