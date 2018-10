„Spurensuche“ mit Fotoausstellung, Lesung und Musik

Bludenz (dk). Die Klostertalerin Künstlerin Bernadette Ganahl, der Bludenzer Literat Manfred Strolz und der Bludenzer Liedermacher Franz Heindl laden zur Fotoausstellung „Spurensuche“ mit Lesung und Musik herzlich ein.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 16. Oktober 2018 mit Beginn um 19 Uhr im Bludenzer Restaurant/Bar/Cafe „Antonio“ in der Bahnhofstraße statt. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind dem Projekt „Warme Mahlzeit“ der Aktion „Stunde des Herzens“ zugedacht.

Die Klostertalerin Bernadette Ganahl gewährt bei der Fotoausstellung einen kleinen Einblick in ihr bisheriges fotografisches Schaffen. Begleitet wird sie dabei mit neuen Gedichten des Bludenzer Literaten Manfred Strolz. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von bestehenden und neuen Eigenkompositionen des Bludenzer Musikers Franz Heindl mit seiner Gitarre „Frieda“. Abgerundet wird der Abend mit einer Lesung des Ägypters Aly el Ghoubaschy, der aus eigener Erfahrung weiß, was Migration sein kann. Der Autor hat kürzlich für sein Erstlingswerk „Der blaue Kranich“ den renommierten „novum-Literaturpreis“ zuerkannt bekommen. In „Spurensuche“ haben die Jahreszeiten ihren Platz und es macht Lust, musikalisch über die Hügel zu wandern. Markante Töne machen auf den Winter aufmerksam, lassen die Kälte und die Schwermut draußen im Freien erahnen.