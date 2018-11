Spritpreise: Deutsche kommen ins Ländle zum Tanken

Obwohl der Spritpreis in Vorarlberg derzeit hoch ist, kommen die deutschen Nachbarn trotzdem ins Ländle für eine Tankfüllung.

Der Spritpreis in Vorarlberg ist so hoch, wie schon seit 2014 nicht mehr. Trotzdem verschlägt es die Deutschen derzeit öfter nach Österreich für eine Tankfüllung, denn in Deutschland ist der Spritpreis immer noch empfindlich höher. Grund für die hohen Preise ist hier wie dort der niedrige Wasserstand des Rheins, was die Transportkosten massiv verteuert.

Saudi-Arabien will nach Kursrutsch Rohöl-Produktion drosseln

Nach der Ankündigung Saudi-Arabiens stiegen die Ölpreise am Montag wieder an. Am Mittag notierte ein Fass der Sorte Brent in London bei knapp 71 Dollar. Die Spritpreise in Deutschland könnten damit womöglich weiter steigen. So zahlten Verbraucher am Montagnachmittag dem Portal tanke-guenstig.de zufolge etwa in Baden-Württemberg 1,61 Euro für einen Liter Super und 1,52 Euro für einen Liter Diesel.