Vorarlberg: Spritpreise im Steigflug - Hoch wie seit 2014 nicht mehr

Schwarzach - Einmal volltanken: Da läppert sich derzeit ordentlich was zusammen. Die Preise an den Zapfsäulen sind in den letzten Monaten empfindlich in die Höhe geklettert.

Von: Michael Gasser (VN)

Der vergangene Oktober war laut Erhebungen des Autofahrerclubs ÖAMTC nicht nur der teuerste Tankmonat in diesem Jahr, sondern auch der teuerste Oktober seit 2014. Ausreißer im negativen Sinn ist der Diesel, der sich mittlerweile praktisch an den Benzinpreis angeglichen hat. Innerhalb eines Monats ist der Preis für einen Liter Diesel um fünf Cent auf teils deutlich über 1,3 Euro gestiegen. Im Jahresvergleich liegt die Steigerung bei 18 Prozent. Auch Superbenzin legte innerhalb der letzten zwölf Monate zu – allerdings mit 13 Prozent etwas weniger stark.

Niedrigwasser des Rheins Tanken ist in ganz Österreich teuer, in den beiden westlichen Bundesländern Vorarlberg und Tirol kostet der Sprit traditionell noch etwas mehr. „Argumentiert wird das mit höheren Transportkosten, und genau die wurden für die jüngsten Preissteigerungen verantwortlich gemacht“, erklärt Jürgen Wagner vom ÖAMTC in Dornbirn. Das Niedrigwasser des Rheins hat sich zum Preistreiber entwickelt. Laut Wagner hätten sich alleine dadurch die Transportkosten um 4 Cent je Liter erhöht. Die Schiffe könnten nicht voll beladen werden, teilweise müsse auf die Straße ausgewichen werden. Das komme teuer. Speziell was den Diesel betreffe, sei dies aber nicht der einzige Faktor. „Die Dieselproduktion ist aufwendiger und teurer geworden und hat mittlerweile Benzin um fast fünf Prozent überholt“, so der Experte. Und noch etwas treibt den Preis in die Höhe: das Ungleichgewicht im Sprit-Mix. Diesel dominiert in Europa trotz Rückgängen bei den Neuzulassungen. Bis sich am Fahrzeugbestand etwas ändert, dauert es noch Jahre. Laut ÖAMTC stehen einem Absatz von zwei Milliarden Liter Benzin acht Milliarden Liter Diesel gegenüber. Die Zahlen würden die große Nachfrage nach Diesel untermauern, was wiederum übliche Marktmechanismen zur Folge habe. „Hohe Nachfrage, hohe Preise“, erklärt Wagner.

Verzögerung bei Preissenkung So schnell die Preise in die Höhe schnellen, so lange dauert es, bis sie wieder sinken. Der Rohölpreis in den letzten beiden Wochen hat um sechs Prozent nachgegeben, an der Zapfsäule ist bis heute aber nichts davon zu spüren. Das befürchtet Wagner auch für den Fall, dass die Rheinschifffahrt wieder störungsfrei funktioniert. „Bei der Preissenkung gibt es meist Verzögerungen.“ Beim ÖAMTC werde man die Entwicklung jedenfalls genau im Auge behalten.

Spritpreise-Vorarlberg

Konsumenten rät der Autofahrerclub, Preise zu vergleichen und wenn möglich vor 12 Uhr zu tanken. Erfahrungsgemäß sei es dann billiger.