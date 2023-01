SPÖ-Vorsitz: Noch zwei Kandidaten in Spiel

SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

"Ich kenne Kollegen im Oberland, die dringend eine Nachfolge suchen. Aber es funktioniert nicht", schilderte Gabriele Sprickler-Falschlunger am Freitag bei Vorarlberg LIVE. Sie selbst wollte ihre Praxis Ende des Jahre übergeben. Was die SPÖ-Chefin daran ärgert, ist, dass sie zehn Jahre im Landtag über den Ärztemangel im Praxisbereich diskutiert habe, aber es sei nichts passiert. "Auch die Lehrpraxen haben sich als nicht wirksam erweisen", erklärte sie weiter. Junge Mediziner, die zu einem praktischen Arzt gehen, das funktioniere nicht. Eine Chance wäre gewesen, Nachwuchs zu rekrutieren, indem man Stipendien an Medizinstudenten vergibt, mit der Zusage, dass sie im Land in die Praxen gehen.