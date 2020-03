Sprengung auf der Neuburg

Bei der Burgruine Neuburg wurde in der vergangenen Woche eine absturzgefährdete Felsnase abgesprengt.

Aufgrund der absturzgefährdeten Felsnase und dem Sicherheitsrisiko stand sogar eine Sperre des Zugangsweges zur Ruine zur Debatte, was aber für die Gemeinde Koblach nicht in Frage kam. Gemeinsam mit Geologen Lothar Mähr aus Götzis und der Firma HTB entschlossen sich die Verantwortlichen schlussendlich für eine Trockensprengung . „Dabei wurde in vorgebohrte Löcher ein Treibmittel gespritzt, welches sich ausdehnt und den Felsen innerhalb von 24 bis 48 Stunden absprengt“, erklärt dazu Burgsanierungsinitiator Reinhard Sonderegger. Da der genaue Zeitpunkt der Sprengung nicht bestimmbar war, musste das Areal rund um die Burgruine die ganze Nacht überwacht werden, damit sich keine Personen in das Gefahrengebiet begeben konnten. In den frühen Morgenstunden um halb vier ist der Fels abgesprengt worden und zur Freude aller, ist der Großteil der übrigen Mauer erhalten geblieben. Die Sprengung wurde geheim gehalten, damit bei den Arbeiten keine Schaulustigen gefährdet werden konnten.